قوائم جديدة.. استبعاد 40 مرشحاً من الإنتخابات العراقية

شفق نيوز- بغداد

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، يوم الثلاثاء، إبقاء استبعاد 40 مرشحا للانتخابات النيابية المقبلة المقررة تشرين الثاني المقبل.

وحصلت وكالة شفق نيوز، على وثائق تظهر نص قرار مجلس المفوضين والذي تضمن "إبقاء إستبعاد 39 مرشحا من قوائم الترشيح للانتخابات في مجلس النواب العراقي، لرد الطعن المقدم من قبلهم لشمولهم بإجراءات الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة حسب كتاب الهيئة بالعدد (م.خ/2386) في 10 أيلول/ سبتمبر/2025".

كما نشرت المفوضية، يوم الثلاثاء، وثيقة صادرة عن مجلس المفوضين تقضي باستبعاد المرشحة سجى البياتي عن تحالف التفوّق في محافظة صلاح الدين، لعدم التزامها بقواعد السلوك الخاصة بالمرشحين، بناءً على شكوى تقدّم بها النائب مصطفى سند.

ومنذ أن فتحت المفوضية العليا للانتخابات أبواب الترشيح أمام الكتل والأحزاب والتحالفات السياسية والمرشحين المنفردين، أصدرت المفوضية العديد من قوائم الاستبعاد لمئات المرشحين لشمول بعضهم بقانون المساءلة والعدالة وآخرين لتورطهم بجرائم وجنح جنائية ولأسباب أخرى.

وكان رئيس الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات عماد جميل، كشف في وقت سابق، أن عدد المستبعدين من سباق الترشح بلغ حتى الآن 751 مرشحاً في آخر إحصائية لقرارات الاستبعاد الصادرة عن مجلس المفوضين.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية المقبلة، يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، بحسب قرار مجلس الوزراء العراقي، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية قبلها بفترة وجيزة.