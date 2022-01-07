قوامها 180 نائباً.. الصدر ينتهي من تشكيل "الكتلة الأكبر"

شفق نيوز/ كشف مصدران سياسيان مطلعان، الجمعة، عن انتهاء زعيم التيار الصدر من تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر التي ستكلف بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

وقال المصدران، أحدهما قيادي في التيار الصدري والآخر قيادي سني، لوكالة شفق نيوز، إن "الصدر تمكن من تشكيل كتلة كبيرة تضم ١٨٠ نائبًا".

وأضاف المصدران أن الصدر سيقدم كتلته في أول جلسة لمجلس النواب الأحد المقبلة مرفقة بتواقيع النواب على أنها الكتلة الأكبر التي ستكلف بتشكيل الحكومة المقبلة.

وفي وقت سابق الجمعة، لمح الصدر إلى القوى السياسية المتحالفة معه لتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال الصدر في تغريدة إن "إرادة الشعب هي حكومة أغلبية وطنية، وإن اي ضغوطات خارجية لن تثنينا عن ذلك، وأي تهديدات ستزيدنا (تصميما) و (تقدما) و (عزما) نحو (ديمقراطية) عراقية أصيلة حرة ونزيهة".

واضاف، لذا فعليهم أن يعوا أن قوة (المذهب) من قوة العراق ومن قوة طوائفه وأعراقه.. وإن أي مساس بسمعة المذهب وسمعة المقاومة من خلال نشر التهديدات والعنف لن يجدي نفعا".

وكان الصدر يشير إلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني (٣١ مقعدا) وتحالف تقدم (٣٧ مقعدا) وتحالف عزم (١٤ مقعدا) وتحالف تصميم (٥ مقاعد)، إضافة إلى الكتلة الصدرية التي حلت أولا بالانتخابات برصيد ٧٣ مقعدا.

وقال المصدران إن كتلا سياسية أصغر ومستقلين انضموا أيضا إلى الكتلة الأكبر التي شكلها الصدر الذي يسعى لتشكيل حكومة "أغلبية وطنية" بخلاف الإطار التنسيقي الذي يعمل على تشكيل حكومة توافقية على غرار الحكومات السابقة.

ويحتاج الصدر إلى أصوات أغلبية أعضاء البرلمان (نصف زائد واحد) اي ١٦٥ عضوا لتمرير الحكومة المقبلة.

ومن المقرر عقد الجلسة الأولى للبرلمان يوم الأحد المقبل لانتخاب رئيس للبرلمان ونائبين له.