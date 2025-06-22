قنصل إيران بكربلاء يستذكر سليماني والمهندس: قادتنا يستهدفون في منازلهم مع عائلاتهم

شفق نيوز/ اكد القنصل الإيراني في كربلاء عبد الرحيم ساداتي فر، يوم الأحد، ان بلاده تحتفظ بالرد على أمريكا، فيما بين أن هيئة الطاقة الذرية الدولية اكدت ان مواقعنا النووية "سلمية"، فيما أشار إلى ان استهداف القادة الإيرانيين، تم في منازلهم وليس بالميدان.

وقال فر، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "القادة الذين استهدفتهم إسرائيل لم يكونوا في الميدان بل في منازلهم مع عائلاتهم، بالتالي هم مدنيين".

وأضاف أن "الكاميرات ومفتشي هيئة الطاقة الذرية، كانوا على اطلاع مستمر بكل ما يدور في المواقع النووية الإيرانية"، مبينا أن "هيئة الطاقة أصدرت بيانا، اتخذته إسرائيل حجة لمهاجمة إيران، وصمدنا لمدة 10 أيام، والان نرى امريكا قامت بالاعتداء على المواقع النووية السلمية".

وبين أن "هيئة الطاقة الذرية الدولية، اكدت سابقا ان المواقع هذه سلمية"، مشيرا إلى أن "الاعتداءات الأمريكية تمت دون وجه حق، وسابقا اعتدت أمريكا على العراق عبر استهدافها قائد فيلق القدس قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس".

ولفت إلى أن "إيران تحتفظ بردها على هذه الاعتداءات".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرّح في وقت سابق من صباح اليوم الأحد، بأن قوات أمريكية استهدفت ثلاثة مواقع نووية إيرانية في “هجوم ناجح للغاية”، مضيفا أن منشأة فوردو، درة تاج برنامج طهران النووي، قد دمرت.

وشنت إسرائيل هجمات على مواقع نووية إيرانية منذ بداية حملتها الجوية على إيران في 13 حزيران/ يونيو، بما في ذلك قصف منشأة نطنز، قلب برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني، وخنداب، وهو مفاعل أبحاث يعمل بالماء الثقيل قيد الإنشاء.