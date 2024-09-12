قنصلية طهران في البصرة تتبرأ من إساءة تتزامن مع زيارة بزشكيان

شفق نيوز/ نفت القنصليةُ الإيرانيةِ في البصرةِ، عشية زيارة الرئيس مسعود بزشكيان، إلى المحافظة، "بشكلٍ شاملٍ" الأنباء المتداولة عبرَ مواقعِ التواصلِ الاجتماعي، والتي تضمّنتْ معلوماتٍ مغلوطةً حولَ التعاملِ معَ الطواقمِ الصحفيّة.

وأوضحت القنصلية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنّ "جميعَ المعلوماتِ التي وردتْ هي غيرُ دقيقةٍ، فلم يتمَّ على الإطلاقِ مصادرةُ معداتِ الصحفيينَ لفحصها".

وأضافت أنّ ما جرى هو "إجراءٌ أمنيٌّ اعتياديٌّ يخصُّ أمنَ الرئيسِ وفقَ معاييرِ احترامِ الحدودِ الدبلوماسيةِ، وأنّ الإجراءَ يخصُّ محدوديةَ عددِ الطواقمِ الإعلاميةِ تماشياً معَ الظرفِ المكانيِّ لاستقبالِ بزشكيان".

ورأت القنصليةُ أنَّ نشرَ مثلِ هذه الشائعاتِ ما هو إلا محاولةٌ للتغطيةِ على الحدثِ المهمِّ، وهو الزيارةُ التاريخيةُ للرئيسِ بزشكيان إلى محافظةِ البصرةِ الفيحاء.