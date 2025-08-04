"قمر وزينب" خارج السباق الانتخابي بقرار مفاجئ من المفوضية

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر مطلع في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الاثنين، باستبعاد المرشحتين "قمر السامرائي" و"زينب جواد"، من خوض الانتخابات النيابية المقبلة، على خلفية عدة مخالفات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المفوضية قررت استبعاد المرشحة قمر السامرائي عن تحالف تقدم، والمرشحة زينب جواد عن تحالف البديل، من السباق الانتخابي المرتقب، بسبب خروجهما عن الذوق العام، وبعض التصريحات غير اللائقة، والدعاية الانتخابية المبكرة".

وقمر السامرائي وزينب جواد، كلتاهما محاميتان وناشطتان مثيرتان للجدل، برزتا على الساحة الإعلامية إبان طرح مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 للتصويت عليه في مجلس النواب العراقي أواخر العام الماضي، وكانتا من أشد المعارضين له.