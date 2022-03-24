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قمة رباعية في العقبة.. الكاظمي إلى الأردن للقاء قادة ثلاث دول

Category: سیاسة

Date: 2022-03-24T20:22:07+0000
قمة رباعية في العقبة.. الكاظمي إلى الأردن للقاء قادة ثلاث دول

شفق نيوز/ افاد مصدر مطلع اليوم الخميس، بأن رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي سيتوجه الى العاصمة الاردنية عمّان خلال ساعات.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "خلال الساعات المقبلة سيتوجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى الاردن للمشاركة بقمة رباعية تجمعه مع الملك عبد الله الثاني وعبد الفتاح السيسي ومحمد بن زايد في مدينة العقبة الاردنية".

والقمة المرتقبة هي الثانية من نوعها التي يستضيفها الأردن؛ إذ انعقدت أول قمة في آب/أغسطس 202 بالعاصمة الأردنية عمان.

وشكلت البلدان الثلاثة مجلساً تنسيقاً مشتركاً على ضوء نتائج القمة الثلاثية الأولى.

وأبرمت الدول الثلاث اتفاقات اقتصادية مشتركة وأخرى ثنائية فيما بينها تتمحور في الغالب حول الطاقة والتجارة والاستثمار.

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