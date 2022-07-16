قمة جدة.. بن سلمان: إقصاء مصادر الطاقة سيؤدي لارتفاع كبير بأسعار النفط

شفق نيوز/ أكد ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، يوم السبت، على أهمية توحيد الجهود لدعم الاقتصاد العالمي، ومواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه المنطقة الاقليمية والعالم.

وقال بن سلمان في كلمته خلال انعقاد قمة جدة في المملكة العربية السعودية، بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورؤساء العراق ومصر والأردن وقطر "هناك حاجة لتوحيد الجهود لدعم الاقتصاد العالمي، ونحن نجتمع اليوم في وقت تواجه المنطقة والعالم تحديات كبيرة".

وأضاف "نحتاج مزيد من الجهود الدولية لمواجهة التحديات"، مشيرا إلى ان "اكتمال منظومة الأمن والاستقرار في المنطقة، يتطلب إيجاد حلول للأزمات التي تعيشها الدول".

ولفت الى ان "اقصاء مصادر الطاقة الرئيسية غير واقعي و سيؤدي لارتفاع كبير بالاسعار".

وتابع بن سلمان "أعلنا عن زيادة القدرة الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يوميا وبعد ذلك لن يكون لدى المملكة أي قدرة إضافية للزيادة".

فيما أكد أن "على إيران ان تتعاون على إرساء السلام مع دول المنطقة وتلتزم بالقرارات الدولية"، مضيفا "نسعى لحل عادل وسياسي للقضية اليمنية".

وأردف بالقول "نريد من هذه القمة ان تؤدي الى استراتيجية بين دول المنطقة والولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن هناك "تطورا لافتا في العراق ونشجع على المزيد".

وختم ولي العهد السعودي بالقول أن "تبني سياسات غير واقعية من خلال إقصاء مصادر الطاقة الرئيسة سيؤدي لتضخم غير مسبوق في الأسواق العالمية"، معرباً عن أمله أن تؤسس هذه القمة لعهد جديد من الشراكة الاستراتيجية بين دول المنطقة والولايات المتحدة الأمريكية".