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قمة جدة.. بايدن يناقش النفط والصواريخ والوجود الأمريكي بحضور الكاظمي

Category: سیاسة

Date: 2022-07-16T06:51:47+0000
قمة جدة.. بايدن يناقش النفط والصواريخ والوجود الأمريكي بحضور الكاظمي

شفق نيوز/ يلتقي الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم السبت، قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست، بالإضافة إلى العراق ومصر والأردن، خلال قمة جدة.

ويمثل العراق، في القمة السعودية، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي كان قد وصل مساء أمس الجمعة، إلى جدة، والتقى فور وصوله ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وقال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، لقناة "العربية" السعودية، إن "الرئيس بايدن سيبحث القدرات الصاروخية والدفاعية المتكاملة في قمة جدة، كما سيعلن عن تمويل بمليار دولار للأمن الغذائي بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

ومن المقرر أن يناقش الرئيس الأمريكي أيضاً، أسعار النفط المتقلبة، وطرق زيادة إنتاج النفط لخفض أسعار المحروقات المرتفعة على خلفية الحرب الأوكرانية.

وهذا الاجتماع يعتبر محطة أخيرة لجولة بايدن الشرق أوسطية، التي قادته أيضاً إلى إسرائيل وفلسطين.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أثناء حديثه مع الصحافيين على متن طائرة الرئاسة من إسرائيل إلى جدة، إنّ خلال اجتماع القمة سيتمكّن بايدن من "طرح رؤيته واستراتيجيته بوضوح وبشكل موضوعي عن الانخراط الأمريكي في الشرق الأوسط، مضيفًا "إنه عازم على ضمان عدم حدوث فراغ في المنطقة تملأه الصين وروسيا".

ورحب بايدن، أمس الجمعة، بالدور الريادي الذي تقوم به السعودية في تعزيز العلاقات مع العراق، والاتفاقيات التاريخية التي سيتم توقيعها على هامش قمة جدة للأمن والتنمية، في 16 يوليو/ تموز 2022 لربط شبكات الكهرباء بين السعودية ومجلس التعاون لدول الخليج بالعراق، من أجل تزويد العراق وشعبه بمصادر كهرباء جديدة ومتنوعة.

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