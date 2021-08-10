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"قمة بغداد".. مبعوث الكاظمي يحط في طهران

Category: سیاسة

Date: 2021-08-10T07:31:57+0000
"قمة بغداد".. مبعوث الكاظمي يحط في طهران

شفق نيوز/ وصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الايرانية طهران في زيارة رسمية، وفق ما أفادت به وسائل اعلام ايرانية.

وتأتي هذه الزيارة ضمن مجموعة جولات اقليمية يقوم بها مبعوثون من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تتضمن دعوات لرؤساء وملوك للمشاركة في قمة بغداد المقرر عقدها نهاية الشهر الجاري.

وكشف مصدر حكومي مطلع، يوم امس الاثنين، عن سعي العراق لرعاية مباحثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران خلال قمة بغداد المرتقبة نهاية الشهر الجاري والتي تجمع قادة دول الجوار.

والتقى وزير الخارجية فؤاد حسين امس الاثنين بالرئيس التركي رجب طيب اردوغان حاملاً معه رسالة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تتضمن دعوته لحضور هذه القمة.

ويوم امس ايضا، دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، لحضور اجتماع قمة دول جوار العراق المقرر عقده في بغداد نهاية الشهر الجاري وذلك من خلال الوزير حسين أيضاً.

وكان المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة قد اعلن في مؤتمره الصحفي الاسبوعي امس الاثنين أن وزير الخارجية العراقي سيصل الى طهران في زيارة مدرجة ضمن جدول الاعمال.

وقال خطيب زادة إن بلاده تدعو على الدوام للحوار الاقليمي ومن المؤكد ان العراق يمكنه ايضاً أن يؤدي دوراً مهما في هذا السياق.

 

 

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