قمة بغداد.. غوتيريش: نرفض أي تهجير قسري من غزة وندعم العملية السياسية في سوريا

شفق نيوز/ أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم السبت، عن رفضه للتهجير القسري الذي يتعرض له السكان في قطاع غزة، مؤكدا على حل الدولتين لتحقيق السلام بين فلسطين واسرائيل، في حين ابدى دعمه للعملية السياسية في سوريا بمشاركة جميع أبناء البلاد.

وقال غوتيريش في كلمة ألقاها خلال خلال أعمال القمة العربية الـ34 المنعقدة في بغداد، إن "المنطقة والعالم بأسره يواجه تحديات كبيرة بدءا من غزة"، مردفا بالقول إنه "لا شيء يبرر الإرهاب الجماعي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، ونريد ايقاف اطلاق النار وتحقيق الاستقرار الدائم بين فلسطين وإسرائيل".

وتابع بالقول "نحن نراقب التهجير المستمر في غزة، ونرفض هذا التهجير القسري"، واصفا بناء المستوطنات من قبل اسرائيل في الاراضي الفلسطينية بأنه "غير قانوني".

كما واعتبر الامين العام للامم المتحدة، أن "حل الدولتين يحقق السلام المستدام بين فلسطين واسرائيل، وأن تكون القدس عاصمة كلا الدولتين بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، والعالم".

وشدد غوتيريش على دعم الأمم المتحدة سيادة وسلامة الأراضي اللبنانية، قائلا: يجب أن تكون للحكومة اللبنانية كامل السيطرة على أراضيها، ونشجع جهودها في الإصلاح، وتوفير الدعم للقوات المسلحة".

وعدّ الأمين العام، السيادة والاستقلال ووحدة الأراضي "أمراً ضروروياً ومهماً للغاية لسوريا"، مضيفا "يجب ان ندعم العملية السياسية في سوريا، وندعو إلى إشراك جميع السوريين في قرار بلادهم لضمان مستقبل عادل".

ومضى بالقول "اشيد بالتقدم العظيم الذي تحقق في العراق، وملتزمون بدعم حكومته وشعبه بتوفير المساعدات الإنسانية وتمكينهم في مجال حقوق الإنسان"، منوها الى أن "العراق حقق تقدما عظيما في تعزيز مؤسساته وتحقيق الاستقرار".