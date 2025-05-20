"قمة بغداد" على طاولة السوداني ورشيد

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، مع رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، نتائج القمة العربية التي عقدت في العاصمة بغداد، يوم السبت الماضي.

وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "اللقاء بحث المواضيع والقضايا التي طرحت في قمة بغداد في دورتها الاعتيادية الـ34، والمقررات والتوصيات التي صدرت عنها، والعمل على تنفيذها، تحقيقاً للأهداف التي وضعت من أجلها، وبسط الأمن والاستقرار في المنطقة".

وشدد اللقاء، على ضرورة "بذل المزيد، والعمل على تعزيز دور العراق في المنطقة، والسعي إلى توحيد الموقف العربي إزاء القضايا التي تهمّ المنطقة والعالم بما يرسخ أسس السلام على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما تمت الإشادة بالجهود التي بذلت من قبل جميع الأطراف والتي أسهمت بإنجاح القمة".

وأضاف البيان، أن "اللقاء بحث التطوّرات على الساحتين الإقليمية والدولية، وموقف العراق منها، كما جرى استعراض الجهود المبذولة ودور العراق في قضايا المنطقة، بجانب بحث الأوضاع في البلاد والتأكيد على أهمية الحفاظ على الاستقرار وتطوير القطاعات الخدمية والتنموية، لتلبية تطلعات الشعب العراقي".

وعقدت، يوم السبت الماضي، في العاصمة العراقية بغداد أعمال الدورة الرابعة والثلاثين للقمة العربية، بحضور ستة زعماء دول ومسؤولين من الدول العربية، إلى جانب عدد من رؤساء الوزراء ونوابهم ووزراء الخارجية الذين يمثلون دولهم في القمة.