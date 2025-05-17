قمة بغداد.. رئيس وزراء اسبانيا: فرض شرق أوسط جديد بالقوة سيوقظ كوابيس الماضي

شفق نيوز/ رأى رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، يوم السبت، أن فرض شرق أوسط جديد بالقوة سيوقظ ما وصفه بـ"كوابيس الماضي"، مؤكدا أن ما يحدث في غزة ينتهك المفهوم الأساسي للإنسانية.

وقال سانشيز في كلمته خلال المشاركة في القمة العربية المقامة في العاصمة بغداد، وتابعتها وكالة شفق نيوز: "شاكر على هذه على الدعوة لحضور قمة جامعة الدول العربية، مع دول تتصل بالصداقة الصادقة وتستند على الثقة والاحترام المتبادل والرغبة المشتركة في تحقيق مستقبل السلام والازدهار".

وأضاف أن "تحرير فلسطين وفرض شرق أوسط بالقوة سيوقظ أسوأ كوابيس الماضي، وأن الأزمة الإنسانية الخطيرة التي تعاني منها غزة منذ أكتوبر 2023 قد خلفت الى حد الان قرابة 50 ألف قتيل ومليوني نازح نحن نتكلم هنا عن أرقام مهولة وغير مقبولة لا تنتهك فقط المفهوم الأساسي للإنسانية بل هي تنتهك ايضا المبادئ الأساسية للقانون الدولي".

وشدد أنه على "القانون الدولي الإنساني مواجهة العنف والوحشية، ولا يوجد سوى الدفاع الشرس عن نظام عالمي تسوده العدالة، وعلينا أن نوقف دوامة العنف هذه الآن، ولذلك أود اليوم ومن هذا المنبر أن أحرص على استخدام كل رصيدنا السياسي لعكس هذا الوضع والمراهنة بقوة على مستقبل يسوده السلام".

وتابع سانشيز: "أنا أقترح أن نركز جهودنا وعملنا على الأولويات، وفي المقام الأول نود المطالبة بإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة على الفور ولهذا الغرض اود ان ابلغكم مسبقاً أن إسبانيا وبتنسيق من الأمم المتحدة نعمل معا حتى ننجح هذا القرار والضغط على إسرائيل لوقف المذبحة في غزة وهذا باستعمال كل الوسائل المتاحة على المستوى الدولي والإنساني".

ولفت إلى أنه "علينا أن نصل إلى تنفيذ حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين، وإسبانيا ملتزمة بكل ما بوسعها بالمضي قدما نحو السلام"، مؤكداً أن "إسبانيا ستواصل التزامها لتعزيز وتحسين النظام المتعدد الأطراف فهذا هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط".