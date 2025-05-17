قمة بغداد.. رئيس الوزراء الأردني: تداعيات حرب غزة ستمتد لأعوام طويلة

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، اليوم السبت، أن الحرب على غزة ما تزال مستمرة في تداعياتها، رغم مرور أكثر من عام ونصف على اندلاعها، مشددًا على ضرورة وقف الكارثة الإنسانية التي تعصف بالقطاع.

وقال حسان في كلمة ألقاها نيابة عن الملك الأردني عبد الله الثاني بن الحسين خلال أعمال القمة العربية الـ34 المنعقدة في بغداد، تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "العالم وقف عاجزًا أمام إنهاء الحرب في غزة، وهمّنا الأول هو وقفها وإنهاء المعاناة الإنسانية".

وأضاف أن "تداعيات حرب غزة ستستمر لسنوات طويلة"، مؤكدًا أن "ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه هو عنوان المرحلة"، مشددًا على أن "الأردن سيواصل دوره في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة".

وفيما يتعلق بالملفات الإقليمية، قال حسان إن "الأردن يأمل برؤية سوريا قوية ومزدهرة، ويرحب برفع العقوبات عنها"، كما جدّد دعم بلاده "للاستقرار في لبنان وتفعيل مؤسسات الدولة فيه"، مؤكداً "الوقوف مع الأشقاء اللبنانيين في هذه المرحلة الحرجة".

وأشار إلى أن "الأردن يدعو إلى تضافر الجهود العربية لحل الأزمات في اليمن وليبيا والسودان"، مقدمًا شكره للعراق على استضافة القمة وحسن التنظيم.