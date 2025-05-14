قمة بغداد تعين أربعة متحدثين رسميين

شفق نيوز/ أكد المتحدث باسم القمة العربية في بغداد عائد الهلالي، يوم الأربعاء، أنه تم تسمية أربعة متحدثين رسميين باسم القمة.

وذكر الهلالي لوكالة شفق نيوز، أن من بينهم وسام السعيدي وحمزة مصطفى، وذلك ليتسنى لهم التواصل مع الصحفيين الذين يمثلون وكالات إخبارية متعددة، وتزويدهم بالمعلومات الخاصة بفعاليات القمة .

وتستعد العاصمة العراقية بغداد لاستضافة القمة العربية يوم السبت المقبل الموافق 17 أيار/مايو 2025، وذلك في إطار جهود العراق لتعزيز حضوره الدبلوماسي الإقليمي، في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات سياسية وأمنية واقتصادية.