قمة بغداد تطرح مقترحاً لتشكيل "غرفة تنسيق أمني" عربية

شفق نيوز/ أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون السياسية فرهاد علاء الدين، يوم الخميس، أهمية القمة العربية المنعقدة في بغداد، معتبراً إياها محطة محورية في مسار استعادة العراق لدوره الفاعل في محيطه العربي، كما كشف عن مقترح لتشكيل "غرفة تنسيق أمني" عربية.

وقال علاء الدين في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "القمة تفتح آفاقاً واسعة لتعزيز التعاون العربي، لا سيما في المجالات الاقتصادية، من خلال توسيع فرص الاستثمار وتطوير قطاعات الطاقة والتجارة، مما يعزز مكانة العراق كشريك رئيس في بناء منظومة اقتصادية عربية متكاملة".

وأشار علاء الدين إلى أن "العراق بات يُنظر إليه كركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة، بفضل ما يمتلكه من مقومات سياسية وأمنية تؤهله للعب دور الوسيط والحاضن للحوار، في ظل التحديات الإقليمية المتزايدة".

وكشف عن "إطلاق العراق مجموعة من المبادرات النوعية التي تجسد التزامه بدعم منظومة الأمن العربي المشترك، من أبرزها تأسيس مراكز متخصصة لمكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، والمخدرات، إلى جانب إنشاء غرفة للتنسيق الأمني العربي"، موضحا أن "هذه المبادرات تنبع من رؤية وطنية واضحة، تهدف إلى ترسيخ موقع بغداد كعاصمة للحلول، وتعزيز العمل العربي المشترك، بما يسهم في تحقيق استقرار شامل ومستدام في المنطقة".

وتناول اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الذي عقد اليوم الخميس، في العاصمة بغداد، مجموعة من الموضوعات التي سيتم طرحها في القمة العربية المقررة السبت المقبل.

واقترح وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، خلال الاجتماع، تشكيل لجنة وزارية عربية عليا مفتوحة العضوية لتقريب وجهات النظر وتوحيد المواقف وإنهاء الخلافات.

وأكد حسين على تغليب لغة الحوار لحفظ أمن المنطقة العربية، مرحباً بجهود سلطنة عمان بالتوصل لاتفاق سلام في اليمن، مشيراً إلى أن القضية الفلسطينية تبقى قضيتنا المركزية، ونجدد دعمنا للشعب الفلسطيني بتحرير أرضه وإقامة دولته وعاصمتها القدس.