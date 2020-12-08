قمة بغداد الثلاثية مع قادة الكتل تطرح حلولاً للازمات بينها الخلافات مع اربيل

شفق نيوز/ دعت الرئاسات العراقية الثلاث وقادة الكتل السياسية، يوم الثلاثاء، إلى تبني الإصلاح الاقتصادي كحل ضروري للازمات التي تعصف في البلاد، كشيرين الى دعم الإجراءات الحكومية لتحقيق ذلك الإصلاح في مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2021، كما اكدوا دعمهم لاستمرار الحوار بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان لحل المشاكل العالقة.

وجاء في بيان مشترك صادر عن اجتماع الرئاسات الثلاث وقادة الكتل السياسية، وورد الى وكالة شفق نيوز، "عُقد في القصر الحكومي ببغداد، اليوم، اجتماعاً لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، وقادة الكتل السياسية"، موضحاً أنه "جرى خلال الاجتماع عرض التطورات والمستجدات الراهنة ، كما تم عرض الخطوط العامة للموازنة الاتحادية والمشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان".

وأكد المجتمعون، وفق البيان، أن العراق يمر بظروف استثنائية، جراء الأزمة الاقتصادية العالمية التي ترتبت على انتشار وباء كورونا ، وأن الإصلاح الاقتصادي هو الحل الضروري الذي يجب تبنيه في نطاق تضامن سياسي واجتماعي عراقي يعكس وحدة الموقف أمام القضايا الرئيسة.

وأشار المجتمعون الى دعم الإجراءات الحكومية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي في مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2021، وبما يضمن الحلول لتحصين الاقتصاد أمام الأزمات، مبيناً أن المجتمعين عبّروا عن دعمه لاستمرار الحوار بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، لحل المشاكل العالقة، وبما يضمن معالجة عادلة لتلك المشاكل وفقاً للدستور.

ونوه البيان الى أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قدّم عرضاً لمبادرة الحوار الوطني الشامل التي تبنتها الحكومة من أجل تمهيد البيئة السياسية والأمنية والاجتماعية، لإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة وحمايتها من الخروقات، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والعدالة فيها.