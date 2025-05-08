قمة "السوداني - أردوغان".. دعم لغزة وسوريا وتسريع طريق التنمية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية

شفق نيوز/ عقد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، اجتماعاً ثنائياً في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها السوداني إلى العاصمة التركية أنقرة.

وشهد الاجتماع التباحث في مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل المضي قدماً في تنفيذ الاتفاقات التي سبق توقيعها بين الجانبين في نيسان 2024، بحسب بيان صدر عن مكتب السوداني ورد الى وكالة شفق نيوز.

وجرى، وفق البيان، التأكيد المتبادل على استكمال الجهود النوعية لتعزيز التعاون المشترك، حيث أشار السوداني إلى حرص العراق وتركيا على تنفيذ مخرجات اتفاقات الإطار الاستراتيجي للتعاون، بما يعزز قدرة البلدين على مواجهة التحديات المشتركة.

وأكد السوداني أن العراق يثمن التعاون البناء ومخرجات الآلية الأمنية الرفيعة المستوى، والحوار الصريح الذي يتناول مختلف القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب، والاتجار بالبشر، وتجارة المخدرات.

كما تطرق السوداني إلى مشروع طريق التنمية، مشيراً إلى إسهاماته على المستوى الدولي والإقليمي في تعزيز التكامل الاقتصادي، ورفع مستوى التبادل بين العراق وتركيا، وخلق فرص متعددة للتنمية، بما يشمل المناطق الصناعية والزراعية، والتعاون بين القطاع الخاص في البلدين، إلى جانب مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، والمجالات الثقافية وسائر مجالات التعاون الأخرى.

وشهد اللقاء أيضاً بحث أبرز تطورات الأوضاع في المنطقة، حيث جرت إدانة استمرار العدوان على غزة، مع الإشارة إلى تطابق مواقف العراق وتركيا بشأن ضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية وانسحاب الاحتلال بشكل كامل.

وفي الشأن السوري، تم التأكيد المشترك على دعم الاستقرار والانتقال السياسي، ومساعدة الشعب السوري في أزمته، وتعزيز السيادة السورية، ورفض استغلال الظروف الحالية للتدخل في شؤونها الداخلية، مع التشديد على أهمية حماية التعدد والتنوع في مكونات المجتمع السوري.