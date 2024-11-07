قلق عراقي من فوز ترامب.. جدل الانسحاب "الغامض" يعود مجدداً

شفق نيوز/ رأى السياسي العراقي البارز، النائب السابق مثال الآلوسي، يوم الخميس، أن وصول دونالد ترامب الى البيت الأبيض سيمنع اتباع إيران من المتاجرة بالعراق والمنطقة، من خلال إخراج القوات الأمريكية من البلاد.

وقال الالوسي، لوكالة شفق نيوز ان "ترامب يختلف كليا عن بايدن خاصة فيما يتعلق بتقويض نفوذ ايران في الشرق الأوسط وكذلك اذرعها المسلحة في المنطقة، ولهذا هو بكل تأكيد لن يقدم على أي خطوة حقيقية لسحب قوات بلاده من العراق من اجل توسع النفوذ الإيراني بشكل اكبر واخطر في العراق والمنطقة ككل".

وأضاف أن "ترامب سيعمل خلال المرحلة المقبلة على تقويض النفوذ الإيراني عبر خطوات مختلفة من العقوبات الاقتصادية، ولهذا هو سيبقي القوات الامريكية في العراق، كونها تعتبر قوة لمنع توسع النفوذ الإيراني وتمنع تحول العراق كأرض لنقل الأسلحة من ايران الى كل من سوريا ولبنان".

من جانبها، علقت لجنة الامن والدفاع في البرلمان العراقي، اليوم الخميس، على مخاوف منع سحب القوات الامريكية من العراق بعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الامريكية.

وقال عضو اللجنة النائب علي نعمة، للوكالة إن "السياسة الامريكية هي سياسة ثابتة مهما تغير الرؤساء فيها، وهناك اتفاق مبدئي ما بين بغداد وواشنطن على اخراج ما تبقى من القوات الأجنبية وعلى رأسها القوات الامريكية، وتم الاتفاق على خروج جزء من هذه القوات منتصف سنة 2025 خروج كامل القوات سيكون في نهاية سنة 2026".

وذكر نعمة أن "اتفاق العراق على هذا الامر تم مع المؤسسات العسكرية المختصة في الولايات المتحدة، ولهذا قدوم ترامب الى البيت الأبيض لن يغير أي شيء بذلك ولا نتوقع هو سيعمل على عرقلة سحب قواته من العراق، بل ربما هو يريد سحب تلك القوات، وهذا ما سوف تكشفه الأيام المقبلة".

وأشار إلى أن "أي عرقلة من قبل إدارة ترامب لملف سحب القوات الامريكية من العراق، اكيد سيلاقي رفض عراقي رسمي وسياسي وحتى شعبي، والحكومة العراقية جادة بحسم هذا الملف والثبات على ما تم الاتفاق عليه وفق اجتماعات رسمية مثبتة، ولهذا لا يمكن الانقلاب على ما تم الاتفاق عليه بهذه السهولة من قبل الإدارة الامريكية الجديدة".

وخلال 48 ساعة الماضية، أثار فوز المرشح الجمهوري والرئيس السابق للولايات المتحدة دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية، تساؤلات عن طبيعة المرحلة المقبلة التي سيشهدها العراق على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية.

وأعلن ترامب فوزه بولاية رئاسية ثانية، أمس الأربعاء، مؤكداً أن الشعب منحه هذه الولاية الجديدة، وفي كلمة ألقاها عقب إعلان النتائج الأولية، قال ترامب: "لقد فزت فوزاً تاريخياً، واستعدنا الأغلبية في مجلس الشيوخ"، وتعهد "بانهاء الحروب".