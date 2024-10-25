قلق رسمي عراقي من توسع تصعيد المنطقة إلى أراضيه

شفق نيوز/ أعرب وزير الخارجية فؤاد حسين، يوم الجمعة، عن قلق العراق من احتمال توسّع نطاق التصعيد الحالي في المنطقة، ليطاول أراضيه.

تصريح الوزير العراقي جاء خلال لقائه في باريس عددا من ممثلي وسائل الإعلام الفرنسية والعربية على هامش مشاركته في مؤتمر دولي لدعم لبنان.

وقال حسين إن "العراق يسعى عبر اتصالاته الدولية إلى تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان، ويعمل على تجنيب أجوائه الدخول في الصراع".

وأضاف أن "مسألة السلام والحرب بيد الحكومة والبرلمان العراقيين وليست بيد أطراف أخرى"، لافتا إلى أنه سبق أن "شدد على هذا المبدأ".

وقال فؤاد حسين إن "الأجواء العراقية ليست ساحة للحرب".

وأشار الوزير العراقي إلى أن التواصل مستمر بين العراق والولايات المتحدة في إطار الاتفاقية الأمنية بين البلدين التي تتضمن التزامات مشتركة لحماية العراق. وأكد أن الجانب الأميركي أبدى تفهما لضرورة إبقاء العراق بعيدا من الصراع.

كما حذر وزير الخارجية العراقي من "عودة" تنظيم داعش الإرهابي.