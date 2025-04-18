قطر تكشف أسباب دعوة السوداني للقاء الشرع في الدوحة

شفق نيوز/ أكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، ماجد بن محمد الأنصاري، يوم الجمعة، أن اللقاء الذي عقد في الدوحة بين رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، والرئيس السوري أحمد الشرع، جرى في أجواء إيجابية عكست التفاهم والتقارب بين الجانبين.

وقال الأنصاري إن "أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قام برعاية اللقاء بين السوداني والشرع انطلاقا من حرص بلاده على ترسيخ الأخوة العربية وتعزيز العمل العربي المشترك، باعتباره ركيزة أساسية للأمن والاستقرار والنهضة في المنطقة، وتحقيق تطلعات شعوبها".

وأوضح ماجد بن محمد الأنصاري، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن "اللقاء جرى في أجواء إيجابية عكست التفاهم والتقارب بين الجانبين، والرغبة الصادقة في دفع مسارات التعاون العربي بما يخدم مصالح شعوب المنطقة".

كما عبر المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، عن "شكر دولة قطر وتقديرها لسوريا والعراق على تجاوبهما البناء مع هذه المبادرة، وتفاعلهما الإيجابي الذي أسهم في عقد هذا اللقاء الأخوي"، معربا عن "أمل قطر في أن يثمر عن تفعيل التعاون المشترك والتشاور البناء بين الدولتين الشقيقتين، بما يعود بالنفع على شعبيهما والمنطقة بأسرها".

ومساء أمس الخميس، أعلنت الرئاسة السورية، أن الشرع ناقش مع السوداني في العاصمة القطرية الدوحة وبوساطة من أمير الدولة، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ملف أمن الحدود المشتركة، والاتفاق على تعزيز التنسيق الميداني والاستخباراتي.

وكان مصدر مطلع، أفاد لوكالة شفق نيوز، أمس الخميس، بأن السوداني، أجرى زيارة سريعة إلى قطر، التقى خلالها بأمير الدولة، والشرع، منوّهاً إلى أن هذا اللقاء الثلاثي عقد الثلاثاء الماضي.

ويعد هذا أول لقاء يجمع السوداني والشرع، بعد أن التقى الأخير، قيادات عراقية عديدة، خلال الفترة الماضية.

ويأتي هذا اللقاء بعد يوم واحد من إعلان السوداني، أن "الشرع مرحب به في حضور القمة العربية في بغداد، وقد وجهت له دعوة رسمية بهذا الصدد".

ومن المقرر أن تعقد القمة العربية في بغداد يوم 17 آيار/مايو 2025، وفق ما أعلنه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، في شهر آذار/مارس الماضي.