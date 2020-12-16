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قطر تعرض على العراق دعماً بستة مجالات

Category: سیاسة

Date: 2020-12-16T19:07:41+0000
قطر تعرض على العراق دعماً بستة مجالات

شفق نيوز/ التقى مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، يوم الأربعاء، السفير القطري في بغداد، خالد حمد السليطي. 

وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها، بما يدعم أمن واستقرار المنطقة، بحسب بيان لمكتب الأعرجي.

وأكد الأعرجي أن العراق يسعى الى تقوية أواصر العلاقة مع محيطه العربي والإقليمي، بما يخدم المصالح المتبادلة للدول والشعوب، معربا عن تطلعه لأن تشهد العلاقات العراقية القطرية مزيدا من التطور، وفي جميع المجالات.

من جهته أعرب السفير القطري عن استعداد بلاده لدعم العراق، في المجالات الاستثمارية والتنموية، ومشاريع بناء المدارس والمستشفيات، وتبادل الخبرات، وإقامة شراكة أخوية متينة، خدمة لمصلحة الشعبين والبلدين. 

 

 

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