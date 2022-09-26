قطب في الإطار: لا اتفاق رسمياً على "ائتلاف إدارة الدولة".. هذا ما يجري

شفق نيوز/ أكد ائتلاف "النصر" بزعامة حيدر العبادي أحد أقطاب الاطار التنسيقي الشيعي، اليوم الاثنين، عدم وجود أي اتفاق رسمي ما بين القوى السياسية على تشكيل "ائتلاف إدارة الدولة".

وقال المتحدث باسم الائتلاف عقيل الرديني، لوكالة شفق نيوز، ان "المعلومات التي تتحدث عن توقيع اتفاق ما بين القوى السياسية على تشكيل ائتلاف إدارة الدولة، غير صحيحة"، مؤكدا "لا يوجد أي اتفاق رسمي حتى الآن على تشكيل هذا الائتلاف".

وأضاف الرديني، أن "ما يجري هو مباحثات ما بين القوى السياسية على تشكيل هذا الائتلاف، وتم مناقشة بعض الآراء بخصوص الائتلاف وأهدافه وغيرها من الأمور، لكن لم يتم التوقيع عليه بشكل رسمي وما تم هو فقط مباحثات وحتى الآن لم يحسم تشكيل الائتلاف بشكل رسمي".

وأمس الأحد، فند مقرب من زعيم تحالف الفتح هادي العامري، الحديث عن الإعلان عن "ائتلاف إدارة الدولة" بشكل رسمي.

وأوضح ، لوكالة شفق نيوز، أن إعلان هذا الأمر متوقف على الوصول الى تفاهمات مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، من اجل عدم التصعيد مع أنصاره في الشارع، والترويج عن الإعلان هذا الائتلاف تم من خلال طرف واحد من الإطار التنسيقي وليس للعامري أي علاقة بهذا الترويج.

وأمس، أكدت قيادات في تحالف الإطار التنسيقي الاقتراب من الإعلان عن تشكيل تحالف "إدارة الدولة"، ويضم القوى العربية السنية والكوردية بالإضافة إلى "التنسيقي"، في خطوة تهدف إلى المضي باستئناف عمل البرلمان وتشكيل الحكومة الجديدة.

وفي ساعة متأخرة من ليل أمس، انتهى اجتماع قيادات سياسية من "الإطار التنسيقي"، وتحالف "السيادة"، و"الحزب الديمقراطي الكوردستاني"، وتحالف "العزم"، إلا أنه لم يكن هناك أي إعلان رسمي عن تشكيل التحالف، عدا تصريحات وتغريدات لعدد من قوى الإطار فقط.