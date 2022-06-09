قطبا "إنقاذ الوطن" يتباحثان بخطاب الصدر تمهيداً لـ"قرار مركزي"

شفق نيوز/ كشف مصدر في تحالف السيادة، يوم الخميس، عن عقد اجتماع تشاوري للتحالف، بالتواصل مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني، لمناقشة خطاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي تضمن خيارات عدة تخص كتلته النيابية المنضوية في تحالف "إنقاذ الوطن" الثلاثي.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "القوى السنية المنضوية في تحالف السيادة، عقدت فيما بينها اجتماعاً تشاورياً إلى جانب التواصل مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني، للوقوف على أهم النقاط التي لوح بها الصدر في خطابه، وحتى الآن لا يمكن التعليق على الأمر ما لم يتفق المتحالفون على موقف مركزي موحد يعلن لاحقاً".

وكان الصدر، قد وجه في وقت سابق من اليوم، أعضاء الكتلة الصدرية النيابية، بكتابة استقالاتهم تمهيداً لتقديمها إلى رئاسة البرلمان، وأشار إلى خياري المعارضة أو الانسحاب، ما لم تُشكل حكومة أغلبية وطنية، لا حكومة توافق.

وكانت رئيس كتلة الجيل الجديد في مجلس النواب العراقي، سروة عبد الواحد، أول المؤيدين لما دعا له الصدر، وقالت في تغريدة لها تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "الاستقالة من مجلس النواب الحالي، قد تكون الحلَّ الأفضل في ظلِّ الخروق الدستورية الحاصلة وعدم الالتزام بالتوقيتات".