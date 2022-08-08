قضية عقد الـ600 دولار تتصاعد.. قيادي صدري: علي غلام "إطاري" وبوابة عشتار تابعة لهم

شفق نيوز/ قال القيادي في التيار الصدري صباح الساعدي، يوم الإثنين، إن المدير المفوض لشركة بوابة عشتار علي غلام "إطاري" في اشارة الى ارتباطه بالإطار التنسيقي الشيعي الجامع للقوى الشيعية باستثناء التيار الصدري.

وكانت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت وثيقة للقضاء ألزم فيها مصرف الرافدين بدفع (600) مليون دولار لشركة بوابة عشتار للنظم وخدمات الدفع الإلكتروني للأموال والتي يديرها علي غلام؛ إثر إقدام المصرف على فسخ أحد العقود المبرمة مع الشركة.

وقال الساعدي في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "لقد دعا مقتدى الصدر قبل اكثر 6 اشهر الى التحقيق في نـشاط مـصارف معينة ومـن اههما مصرف ( الشرق الاوسط الاسلامي ) المـملوك للغلام وها هـي قـضية فساد ( بـوابـة عشـتار ) يظهـر فيها( اسـم الـغلام ) جـليا وواضحا والعجب الـيـوم مـن ( قـرار الـقضاء ) تـعـويـض الغلام 600 مليون دولار بـذريـعـة وجـود بـنـد فـي الـعقد الذي تم فسخه بـنـص الـقرار القضائي".

وتابع، "لكن الاعـجـب تسارع بعض الاطاريين بالبكاء على الاموال العامة وما ذاك الا لذر الرماد في العيون فالغلام غلامهم وعشتار بوابتهم والشرق الاوسط بنگهم والفساد فسادهم".

وقال مصرف الرافدين، اليوم الإثنين، إنه قدم طعناً بقرار تغريمه مبلع 600 مليون دولار لدى القضاء.

يشار الى أن وزير المالية العراقي علي علاوي قرر في 9 / 3 / 2021 إحالة مدير مصرف الرافدين على التحقيق وسحب يده بسبب توقيعه على مشروع "بوابة عشتار" للدفع الإلكتروني التي هي غير مستوفية للشروط والقوانين الخاصة بالتعاقدات.