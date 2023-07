وزير كوردستاني يشكر واشنطن ويُسمع الرئيس العراقي "شعراً جاهلياً"

شفق نيوز/ شكر وزير النقل والاتصالات في حكومة اقليم كوردستان آنو جوهر عبدوكا، يوم الاربعاء، موقف المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية الرافض سحب المرسوم الرئاسي من البطريرك الكلداني الكاردينال لويس ساكو، كما عمل (تاگ) عبر تغريدة في تويتر إلى رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد.

وعلَّق عبدوكا، (وهو وزير مسيحي)، بثلاثة ابيات من معلقة الشاعر الجاهلي طرفة بن عبد كرسالة الى رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد:

‏وَظُلمُ ذَوي القُربى أَشَدُّ مَضاضَةً

‏عَلى المَرءِ مِن وَقعِ الحُسامِ المُهَنَّد

‏ستُبْدِي لكَ الأَيَّامُ مَا كُنْتَ جاهلًا

‏وَيَأْتِيكَ بالأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوَّدِ

‏وَيَأْتِيكَ بالأَخْبَارِ من لَمْ تَبعْ لَهُ

‏بَتاتًا وَلَمْ تضرِبْ لَهُ وَقْتَ مَوْعِدِ

‏⁦‪‬⁩ مع جُلِّ احترامي لمقامكم الرفيع فخامة الرئيس!

وكان ساكو قد أعلن السبت أنه قرر الانسحاب من المقر البطريركي في بغداد والتوجه إلى أحد الأديرة في إقليم كوردستان.

وعلى مدى أشهر اشتدّ الخلاف بين ساكو وريان الكلداني، زعيم حركة مسيحية ممثّلة في البرلمان والحكومة، ومنضوية في الحشد الشعبي.

وأبدى مسيحيون عراقيون ردود فعل غاضبة من قرار رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد بسحب المرسوم الجمهوري من بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم الكاردينال لويس ساكو، ومن ثم صدور أمر باستدعاء ساكو للمثول أمام القضاء، ما اضطره إلى نقل سلطاته الدينية إلى أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقبل أيام قرر الرئيس رشيد سحب المرسوم الجمهوري رقم 147 لسنة 2013، الخاص بساكو، ما أثار ردود أفعال غاضبة وجدلاً في الأوساط العراقية.

وفي أحدث تصريح لرئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، أكد خلال استقباله القائم بأعمال سفارة دولة الفاتيكان لدى العراق، أول أمس الإثنين، أن "سحب مرسوم البطريرك لويس ساكو جاء لتصحيح وضع دستوري إذ صدر المرسوم المذكور دون سند دستوري أو قانوني".