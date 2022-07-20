قصف مصيف برخ.. مواقف الديمقراطي الكوردستاني ونائب رئيس البرلمان العراقي

شفق نيوز/ أدان نائب رئيس مجلس النواب العراقي وكتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في المجلس، يوم الاربعاء، القصف التركي الذي استهدف مصيفاً في دهوك وخلف عشرات الضحايا والمصابين، فيما انتقدت الكتلة "تقصير" الحكومة العراقية في حماية أرواح المواطنين.

وقالت كتلة الديمقراطي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "استمراراً لجرائم قصف القرى والمناطق الآمنة في إقليم كوردستان من قبل الجيش التركي التي لطالما تسببت في أزهاق الأرواح البريئة، قام الجيش التركي ظهر اليوم بقصف مصيف برخ التابع لمدينة زاخو".

واشارت الى ان المصيف "كان يستقبل عدداً كبيراً من أهالي إقليم كوردستان والمواطنين العراقيين من الوسط والجنوب، مما أدى إلى استشهاد 9 مواطنين وجرح 33 آخرين تم نقلهم الى المشافي وحالة عدد منهم ما زالت حرجة".

واضافت "نحن في كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، إذ ندين وبأشد العبارات هذه الجريمة البشعة التي استرخصت أرواح المدنيين الآمنين، نطالب الحكومة التركية بالكف عن قتل الأبرياء وازهاق أرواح النساء والأطفال واخلاء القرى من ساكنيها بذريعة وجود مسلحي حزب العمال الكوردستاني".

واكدت الكتلة على ان "الحكومة الاتحادية مقصرة في حفظ أرواح مواطنيها وسيادة اراضيها، بسبب عدم قدرتها على معالجة هذا الملف وعدم الالتزام بالاتفاقيات والتفاهمات التي أبرمتها مع حكومة اقليم كوردستان بما فيها اتفاقية سنجار وطرد مسلحي الحزب العمال الكوردستاني المصنفين كإرهابيين من قبل العديد من الدول والمنظمات الدولية".

ودعت "جميع القوى السياسية الوطنية العراقية إلى تحمل مسؤوليتها ازاء هذه الجرائم وتشكيل حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات والحفاظ على سيادة البلاد وضمان سلامة الأراضي العراقية من اية تجاوزات ومن اية جهة كانت".

بدوره أدان نائب رئيس مجلس النواب، شاخوان عبد الله، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "بأشد العبارات القصف العنيف بالمدفعية للجيش التركي على منتجع باراخ السياحي في ناحية دركاري التابع لمدينة زاخو، الذي أدى إلى استشهاد عدداً من المدنيين الأبرياء بينهم نساء وأطفال وسقوط عدداً آخر من الجرحى من العوائل لمختلف محافظات العراق الذين تواجدوا من أجل السياحة وقضاء الأوقات في اقليم كوردستان".

واضاف "استنكر هذه الجريمة البشعة واستهداف المواطنين دون أي مبرر"، مطالباً "الحكومة الاتحادية بالتدخل الفوري واستخدام الوسائل القانونية والدولية كافة للرد ووضع حد لتلك الجرائم والانتهاكات ضد الإنسانية والتجاوز المستمر والمستفز على السيادة الوطنية وخرق الاتفاقيات والمواثيق الدولية وعدم احترام حسن الجوار من الجانب التركي".

وكان قائممقام قضاء زاخو،مشير محمد بشير، قد أبلغ في وقت سابق اليوم وكالة شفق نيوز، بأن 9 من السياح سقطوا ضحايا بينما أصيب 23 آخرون بجروح كحصيلة قابلة للزيادة للقصف التركي الذي استهدف مصيف "برخ" في ناحية "دركار".

وأضاف أن بعض الجرحى تم نقلهم الى مستشفيات دهوك، مبينا أن جميع السياح من وسط وجنوب العراق، مبينا ان موقع القصف تعرض لأربع قذيفة مدفعية.