"قصف بغداد".. الخزعلي يطالب بتحرك رسمي نحو مجلس الأمن الدولي

شفق نيوز/ رأى الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، يوم الخميس، أن "الاستنكارات والادانات لم تعد كافية"، وذلك في تعليق له على اغتيال القيادي في كتائب حزب الله "أبو باقر" بقصف أمريكي أمس في بغداد.

وقال الخزعلي في تغريدة له على موقع (اكس) نشرها في ساعة متقدمة، إن "استمرار الاعتداءات الأمريكية على الأرواح العراقية، وانتهاك سيادة بلدنا، هو دليل على الاستهانة والاستهتار الأمريكي بالعراق حكومةً وشعباً".

واضاف، "من الواضح أنها ليست في وارد التوقف عن هذه الاستهانة والاستهتار، بل هي مستمرة في اعتداءاتها، رغم الخطوات الإيجابية التي قامت بها الحكومة العراقية الموقّرة، والتزام التهدئة من قبل فصائل المقاومة الشريفة".

وتابع، أنه "من الواضح أن الاستنكارات والإدانات لم تعد كافية، مما يستدعي ضرورة تقديم العراق طلباً رسمياً إلى مجلس الأمن الدولي، يطالب بانسحاب فوري للقوات الأجنبية".

كما شدد الخزعلي، على "أن يبدأ العراق بالشروع في تنفيذ إجراءات عملية، لتعزيز قدراته الدفاعية الذاتية ضد أي اعتداء خارجي".

في هذا السياق، وبحسب تغريدة الخزعلي، "يُصبح دعم وتضامن الشعب العراقي أساسياً لإنجاح هذه الخطوات الحاسمة، نحو استعادة السيادة الكاملة على الأراضي والأجواء العراقية، وتحصين الاقتصاد الوطني".

وحمّلت خلية الإعلام الأمني العراقي، الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي مسؤولية تداعيات مقتل "أبو باقر" ورفاقه جراء قصف جوي بطائرة مسيّرة استهدفت عجلة كانت تقلهما شرقي العاصمة بغداد.

في غضون ذلك صرّح مصدر مخول في الخلية، بأن "من أقدم على استهداف عجلة تقل قياديين اثنين في الحشد الشعبي في منطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد، هي طائرات أمريكية مسيرة اخترقت الأجواء العراقية".

بدورها أكدت كتائب حزب الله في بيان، مقتل وسام محمد صابر (أبو باقر الساعدي) إثر قصف للقوات الامريكية في بغداد.

وتبنت القيادة المركزية الأمريكية، الأربعاء، الهجوم الذي استهدف القيادي في كتائب حزب الله (ابو باقر الساعدي)، في منطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد، وقالت إنه مسؤول عن الهجمات التي تستهدف قواتها في المنطقة.