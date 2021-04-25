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"قسد" تأسى لفاجعة ابن الخطيب وتبدي تضامنا مع العراق

Category: سیاسة

Date: 2021-04-25T18:42:40+0000
"قسد" تأسى لفاجعة ابن الخطيب وتبدي تضامنا مع العراق

شفق نيوز / أعربت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، يوم الأحد، عن تضامنها مع العراق في أعقاب حادث حريق بمستشفى ابن الخطيب جنوب شرقي العاصمة بغداد.

وذكر القائد العام لقوات "قسد" مظلوم عبدي، في تغريدة له على تويتر، "بلغنا ببالغ الحزن والأسى نبأ الفاجعة الاليمة في مستشفى ابن الخطيب في بغداد".

‏وأضاف عبدي "نتضامن مع العراق في هذه المحنة.. العزاء والصبر والسلوان لذوي الشهداء، ونتمنى للجرحى الشفاء العاجل".

ولقي 88 شخصاً مصرعهم وأصيب 110 آخرين باندلاع حريق في مستشفى "ابن الخطيب" المخصص للمصابين بفيروس كورونا، جنوب شرقي العاصمة بغداد.

وعلى اثر ذلك، قرر رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، سحب يد وزير الصحة حسن التميمي، ومحافظ بغداد، ومدير صحة الرصافة، عقب حادث الحريق في مستشفى ابن الخطيب.

فيما أعلن مجلس القضاء الاعلى في العراق، توقيف مدير مستشفى ابن الخطيب سلمان الشمري وعدد من منتسبي المستشفى، على خلفية حادثة الحريق أيضا.

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