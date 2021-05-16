قريبا.. وفد كوردي يزور بغداد لصرف مستحقات الإقليم

شفق نيوز/ أعلن النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني شيروان ميرزا، الأحد، عن قرب زيارة لوفد كوردي إلى بغداد لبحث تنفيذ قانون الموازنة العامة وصرف مستحقات الإقليم.

وقال ميرزا لـوكالة شفق نيوز؛ إن "هناك وفدا فنيا من حكومة إقليم كوردستان سيتوجه إلى بغداد خلال الإيام المقبلة لبحث تنفيذ آلية تطبيق مواد قانون الموازنة العامة للعام الجاري من ضمنها المادة 11 المتعلقة بحصة الإقليم".

وأضاف إن "الوفد الكوردي سيلتقي باللجنة الفنية للحكومة الاتحادية التي شكلت مؤخرا لبحث آلية صرف مستحقات وحصة إقليم كوردستان بقانون الموازنة".

ولفت ميرزا، إلى إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أكد في الإيام السابقة اكتمال الاستعدادات لتنفيذ أبواب قانون الموازنة وصرف المستحقات المالية بما فيها مستحقات الإقليم".