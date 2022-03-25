قريباً.. وزير العدل المغربي في بغداد لإنهاء ملف المغاربة المعتقلين

شفق نيوز / اتفق وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، مع نظيره العراقي سالار عبد الستار، يوم الجمعة، على تسليم المغاربة المعتقلين في بغداد، فيما أكد الأول عزمه زيارة بغداد، لتطبيق الاتفاق على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال لقاء بين الطرفين جرى بمقر الوزارة المغربية في الرباط، وفقاً لوكالة "هسبريس" المغربية.

وأبلغ مصدر مغربي الوكالة، أن "الاجتماع بين الطرفين، تطرق لوضعية عدد من المغاربة المعتقلين في العراق من الذين توبعوا على خلفية اتهامهم بالتورط في قضايا لها علاقة بالإرهاب".

وأضاف المصدر، أن "وهبي اتفق مع نظيره العراقي على حل هذا الملف بتسليم هؤلاء المعتقلين إلى المغرب، لكن الأمر في حاجة إلى إطار قانوني سيتم إعداده قريباً"، لافتاً إلى "قرب توقيع اتفاقية تسمح بتسليم هؤلاء المعتقلين وغيرهم إلى المغرب".

وكان وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، قد أكد عقب لقائه نظيره العراقي سالار عبد الستار، قرب الوصول إلى نتائج إيجابية تعود بالنفع على الدولتين ليس فقط على المستوى القانوني والقضائي، ولكن على مستويات أخرى، بما فيها الاقتصادي والسياسي.

وقال وهبي: "أنا مسرور ومبتهج بهذه العلاقة وسأزور العراق وسنلتقي في أقرب الآجال حتى نعطي لاتفاقنا قيمته الحقيقية"، معرباً عن أمله أن تترجم اتفاقات الوزارتين المغربية والعراقية على أرض الواقع في القريب العاجل.