قريبا .. وزيرة الخارجية الإسبانية تزور بغداد وأربيل

شفق نيوز/ من المقرر أن تجري وزيرة الخارجية الإسبانية أرانتشا غونزاليس جولة للمنطقة تشمل الكويت والعراق خلال الأسبوع الجاري.

وتبدأ الوزير جولتها في الكويت يومي 10 و 11 أبريل الجاري. وستكون هذه هي المرة الأولى منذ 17 عامًا التي يزور فيها وزير خارجية أسباني الكويت.

و (كانت آخر زيارة للكويت للوزيرة آنا بالاسيو ، في عام 2003) ، مما يمثل علامة فارقة للدبلوماسية الإسبانية.

ووفقا لبيان صادر عن الخارجية الأسبانية فإنه ستركز هذه الرحلة الرسمية على ثلاثة مجالات رئيسية ، وهي تقوية الحوار السياسي ، وتعزيز العلاقات الاقتصادية ، وتقوية التعاون العلمي.

الوزيرة في بغداد وأربيل يومي 12 و 13 نيسان / أبريل.

وذكر البيان انه بالنسبة للعراق ، ستكون هذه هي المرة الأولى التي يسافر فيها وزير خارجية إلى هذا البلد المهم منذ زيارة وزير الخارجية غارسيا مارغالو في عام 2016.

وتسعى الرحلة إلى تعزيز الحوار السياسي مع الحكومة العراقية والعلاقات الثنائية بعد فترة هيمن عليها إلى حد كبير الدعم الأمني ​​والعسكري. وسيكون أحد الجوانب المهمة هو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية التي لم تطور كامل إمكاناتها بعد.

وفي بغداد ، ستلتقي الوزيرة مع الجهات السياسية الرئيسية في البلاد ، وهم رئيس الجمهورية برهم صالح ، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ، ونظيرها وزير الخارجية فؤاد حسين. كما ستعقد اجتماعا مع رئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق.

من جهة أخرى ، ستقوم الوزيرة بزيارة القاعدة العسكرية للتحالف الدولي ضد داعش ، حيث ستلتقي بقادة التحالف وبعثة الناتو في العراق ، وكذلك مع العسكريين الإسبان المنتشرين هناك. كما ستزور الجيش الإسباني المنتشر في قاعدة أربيل.