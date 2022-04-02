قريبا.. وزراء خارجية دول بينها العراق يزورون موسكو و وارسو

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم السبت، عن الوزير فؤاد حسين وعدداً من وزراء خارجية الدول العربية سيتوجهون إلى روسيا وبولندا للتباحث بشأن الأزمة الأوكرانية.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الوزير فؤاد حسين شارك عبر الفيديو كونفرنس في اجتماع تنسيقي لمجموعة الاتصال العربية على المستوى الوزاري بمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزراء خارجية مصر سامح شكري، والسودان علي الصادق، والجزائر رمطان لعمامرة، والممثل الدائم للمملكة الأردنية الهاشمية في الجامعة العربية أمجد العضايلة.

واشار إلى أن المجتمعين ناقشوا الملفات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيراتها، والاستعدادات للزيارة المرتقبة التي يزمع أن يقوم الوزراء إلى كل من موسكو ووارسو في الرابع من الشهر الجاري.