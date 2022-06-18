قريباً.. مقتدى الصدر في السعودية

شفق نيوز/ كشف قيادي في التيار الصدري، اليوم السبت، عن زيارة قريبة لزعيم التيار مقتدى الصدر الى المملكة العربية السعودية.

وقال القيادي، لوكالة شفق نيوز، إن "الصدر سيتوجه، خلال الأيام القليلة المقبلة، الى العربية السعودية، لاداء مناسك الحج لهذا العام".

وبين، القيادي الذي ارتأى عدم كشف اسمه، أنه "حتى اللحظة لم يتم تنسيق عقد أي اجتماعات بين الصدر والشخصيات المسؤولة في المملكة العربية السعودية"، مبينا أن "عقد هكذا اجتماعات وارد جداً".

وأوضح أن "اي اجتماع سيعقد لا يخلو بكل تأكيد من مناقشة أزمة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وقضية انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية".

وكانت آخر زيارة للصدر الى السعودية، في 30 تموز 2017، التي وصلها بدعوة رسمية.