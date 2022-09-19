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قريباً.. لقاء "ثلاثي" مع الصدر في الحنانة

Category: سیاسة

Date: 2022-09-19T16:17:36+0000
قريباً.. لقاء "ثلاثي" مع الصدر في الحنانة

شفق نيوز/ كشف ائتلاف النصر، بزعامة حيدر العبادي، اليوم الاثنين، عن قرب عقد اجتماع ثلاثي مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في منطقة الحنانة بمحافظة النجف.

وقال القيادي في الائتلاف عقيل الرديني، لوكالة شفق نيوز، ان "وفدا سياسيا ثلاثيا يضم كل من (نيجيرفان بارزاني وهادي العامري ومحمد الحلبوسي) سيجري زيارة الى الحنانة لغرض الاجتماع مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر".

وأضاف الرديني؛ ان "الاجتماع الثلاثي مع الصدر سوف يبحث محاولة الوصول الى تفاهم واتفاق مع الصدر بشأن الحكومة المقبلة وعموم الازمة السياسية في العراق، خصوصاً ان العامري خول بالتفاوض مع الصدر من قبل جميع قوى الإطار التنسيقي".

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