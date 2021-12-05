قادة الإطار التنسيقي يجتمعون مع الصدر في النجف لإكمال حوارات تشكيل الحكومة

شفق نيوز/ أفاد مصدر سياسي مطلع يوم الأحد بأنه من المقرر أن يجتمع قادة الإطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية المناهضة لنتائج الانتخابات مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لإكمال الحوارات حول تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قادة الإطار التنسيقي سيزورون الصدر في مقر إقامته بمنطقة الحنانة في مدينة النجف، يوم الثلاثاء المقبل بهدف اكمال الحوارات والمناقشات بشأن ملف الانتخابات البرلمانية المبكرة".

وأضاف المصدر أن الاجتماع سيبحث أيضا الية اختيار رئيس مجلس الوزراء الجديد وشكل الحكومة المقبلة.

وكان الإطار التنسيقي الجامع للقوى الشيعية، قد عقد أول اجتماع (يوم الخميس الثاني من شهر كانون الأول) مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لبحث خيارات ما بعد الانتخابات وسبل لملمة البيت الشيعي، قبيل تشكيل الحكومة المقبلة.

وكان الصدر قد أعلن عقب الاجتماع تمسكه بخيار تشكيل حكومة أغلبية سياسية وهي ما ترفضه القوى السياسية الشيعية المناوئة له.

وأعلنت مفوضية الانتخابات نتائج الاقتراع النهائية يوم الثلاثاء 30 تشرين الثاني الماضي، إذ تصدرت الكتلة الصدرية النتائج بالحصول على 73 مقعداً بينما حصل تحالف "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي على 37 مقعداً، وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي على 33 مقعداً.

وحصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 31 مقعداً، فيما فاز كل من تحالف الفتح بزعامة الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري والتحالف الكوردستاني على 17 مقعداً.

وكان الإطار التنسيقي للقوى الشيعية الذي يضم تحالف الفتح تحت مظلته قد أعلن رفضه للنتائج المعلنة، بسبب ما قال إن المفوضية لم تتعامل بجدية مع الطعون المقدمة، مشددا على تمسكه بالدعوى المقدمة أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء الانتخابات.