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قريباً.. إعلان رسمي لتحالف جديد يضم 88 نائباً

Category: سیاسة

Date: 2022-02-23T14:30:33+0000
قريباً.. إعلان رسمي لتحالف جديد يضم 88 نائباً

شفق نيوز/ كشف نائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوي في الإطار التنسيقي، يوم الأربعاء، عن أن الأخير سيعلن رسمياً اسم تحالفه تحت قبة البرلمان الأسبوع المقبل.

وقال محمد حسن لوكالة شفق نيوز، إن جلسة مجلس النواب الاثنين المقبل ستشهد الإعلام رسميا عن تحالف "الثبات الوطني".

وأوضح أن "التحالف يتكون في الأساس من نواب الإطار التنسيقي"، مبينا أن "العدد الرسمي لنواب التحالف هو 88 عضوا في مجلس النواب، وقابل للزيادة".

وأشار حسن إلى "مباحثات بين قيادة الاطار التنسيقي وكتل سياسية أخرى ونواب مستقلين لانضمامهم لتحالف الثبات الوطني خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأضاف أن التحالف سيكون بزعامة نوري المالكي وسيترأس كتلتها البرلمانية عطوان العطواني.

ولا يزال الصراع محتدما بين الإطار التنسيقي للقوى الشيعية والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر التي ستكلف بتشكيل الحكومة المقبل.

ويرفض الصدر الدخول في تحالف مع المالكي لتشكيل الحكومة المقبلة تحت أي ظرف كان، وهو ما يعني أن كل طرف سيسعى لتشكيل التحالف الأوسع بهدف تشكيل الحكومة.

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