قريباً.. بغداد تحتضن لقاءً بين وزيري خارجية ايران والسعودية

شفق نيوز/ كشف عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي (البرلمان الايراني) جواد كريمي قدوسي، يوم الثلاثاء، عن احتضان العاصمة العراقية بغداد لقاءا قريبا بين وزيري خارجية ايران حسين امير عبداللهيان، ونظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود.

وقال قدوسي بحسب وكالة "انباء فارس"، إنه "تم التوصل الى اتفاقات أولية بين طهران والرياض"، مضيفاً، "في المستقبل القريب، سيعقد اجتماع بين وزيري خارجية ايران والسعودية".

وتابع البرلماني الايراني، "سيتم في هذا الاجتماع مناقشة القضايا الثنائية وفتح السفارات وكذلك القضايا الإقليمية وخاصة الأزمة اليمنية".

وفي 25 نيسان 2022، كشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، عن تفاصيل المفاوضات التي احتضنتها العاصمة بغداد بين إيران والسعودية، مشيراً الى أنهما اتفقا على مذكرة تفاهم من 10 نقاط.

وقال حسين في تصريحات لقناة "الجزيرة" القطرية وتابعتها وكالة شفق نيوز، إن "اللقاء السعودي الإيراني الأخير في بغداد كان أمنياً بحضور مسؤولين رفيعي المستوى"، موضحاً أن "الجانبين توصلا لاتفاق على مذكرة تفاهم من 10 نقاط".

وأشار حسين إلى "الاتفاق على إجراء الجولة القادمة من الحوار على المستوى الدبلوماسي"، مبيناً أن "الحوار السعودي الإيراني في بغداد تناول موضوع استمرار وقف إطلاق النار في اليمن".

يشار إلى أن الرياض كانت قد قطعت العلاقات مع طهران في 2016 بعد أن اقتحم محتجون إيرانيون السفارة السعودية في العاصمة الإيرانية احتجاجاً على إعدام رجل دين شيعي في السعودية.