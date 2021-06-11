قريبا .. الكاظمي في جولة أوربية

شفق نيوز/ يعتزم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي القيام بجولة لدول أوربية، وفقا لما أعلنته الأمانة العامة لمجلس الوزراء اليوم الجمعة.

وذكرت الأمانة العامة في بيان اليوم ورد لوكالة شفق نيوز، إن الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، بحث مع السفير المُفوّض فوق العادة لجمهورية صريبا في العراق، بالوف أوروش، الاستعدادات الخاصة للزيارة المُرتقبة التي سيجريها رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، إلى صربيا ودول أوربية أخرى.

وأضاف البيان أن الغزي أكد، خلال اللقاء، على عمق العلاقات الثنائية بين صربيا والعراق، داعياً إلى تعزيز أواصر التواصل بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وقال الأمين العام لمجلس الوزراء، إن: بغداد تطمح إلى أنْ تضطلع البعثة الدبلوماسية الصربية بدور أكبر بشأن التعاون في المجالات الاقتصادية، والتجارية، وجهود إعادة الإعمار.

وبيّنَ الأمين العام، أنّ زيارة الكاظمي تأتي ضمن برنامج يشمل عدة دول أوربية، من بينها صربيا، وحال اقتراب موعد الزيارة سيتم إعلام الجانب الصربي بها؛ لرتيب جدول المواعيد واللقاءات.

وتابع الغزي قائلا: إن الجولة الأوربية المُرتقبة مبادرة مسؤولة من قبل الحكومة العراقية وفعالية جادة تدل على التزامها بالمواثيق الدولية، واعتبارها لنهج الانفتاح على التجارب العالمية، انطلاقا من مبدأ السيادة، وحسن التعامل.

من جانبه أثنى السفير الصربي، على "ما تبديه بغداد من تعاون فريد وما تبذله من جهد كبير مع حكومة بلاده، ومع فريق السفارة داخل العراق"، وفقا للبيان.

وذكر السفير أنّ العلاقات بين البلدين تتكئ على تاريخ متين يمتد إلى 63 عاما من الروابط الدبلوماسية المتميزة.

وأشار إلى أنّه من أولويات عمله تفعيل التعاون الاقتصادي، والعسكري، والاستثماري، مع بغداد، وتطوير عمل الشركات الصربية فيها وفقا للاتفاقيات السارية، ومذكرات التفاهم المشتركة.