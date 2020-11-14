قريباً.. البرلمان العراقي يعتزم تمرير قانون يقضي على حالات الابتزاز الالكتروني

شفق نيوز/ أعلنت لجنة الامن والدفاع النيابية، يوم السبت، أن قانون الجرائم المعلوماتية جاهز للتصويت في الجلسات المقبلة، موضحة أن القانون سيقضي على المئات من حالات الابتزاز الالكتروني.

وقال عضو اللجنة بدر الزيادي لـوكالة شفق نيوز، إن "اللجان المعينة بالتعاون مع الامن النيابية وضعوا اللمسات الاخيرة على قانون الجرائم المعلوماتية"، مبينا أن "اللجنة اتفقت مع رئاسة مجلس النواب على ادراج القانون للتصويت على جدول اعمال الجلسات المقبلة".

وأضاف أن "الغرض من تشريع قانون الجرائم المعلوماتية هو القضاء على المئات من حالات الابتزاز الالكتروني التي تسجل يوميا".

وبين الزيادي، أن "القانون سيتضمن تشكيل محكمة خاصة بالجرائم المعلوماتية يحدد من خلالها العقوبات التي وضعت على المبتز دون أي مساس بالحريات العامة".

يشار الى ان المجتمع العراق شهد مؤخرا تزايد في حالات الابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الاتصالات الالكترونية خاصة لفئة النساء بالوقت الذي يفقد فيه القضاء القوانين التي تعاقب على هذه الجرائم.