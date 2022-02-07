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قرع جرس البرلمان لدعوة النواب لجلسة انتخاب الرئيس

Category: سیاسة

Date: 2022-02-07T10:10:04+0000
قرع جرس البرلمان لدعوة النواب لجلسة انتخاب الرئيس

شفق نيوز/ أفاد مصدر برلماني، يوم الاثنين، بأن رئاسة مجلس النواب دعت النواب لحضور الجلسة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "جرس البرلمان قرع لدعوة النواب للدخول الى قاعة الجلسة".

وأشار المصدر إلى أن "عدد حضور النواب حالياً في مبنى مجلس النواب 58 نائباً من كتل مختلفة من أصل 329"، وهو ما يعني حتمية إرجاء الجلسة.

وكان من المقرر أن تنعقد جلسة البرلمان في تمام الساعة الثانية عشرة بالتوقيت المحلي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية من بين ٢٥ مرشحا.

والأحد، أعلنت الكتلة الصدرية، وتحالف السيادة، والحزب الديمقراطي الكوردستاني، والكتلة التركمانية، مقاطعتها لجلسة البرلمان، فيما رحب الإطار التنسيقي بمقاطعة الكتل للجلسة من أجل اتاحة الفرصة أمام المزيد من المباحثات لاحتواء الخلافات القائمة.

وتأتي هذه التطورات عقب إصدار المحكمة الاتحادية العليا العراق قرارا بإيقاف إجراءات ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية لحين حسم دعوى رفعها أربعة نواب بداعي أن زيباري لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة لشغل المنصب.

واعتبر خبراء قانونيون، أن جلسة البرلمان العراقي المخصصة لانتخاب الرئيس، الجديد باتت بحكم المعلقة نتيجة لقرار المحكمة الاتحادية الأخير.

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