قرار يطيح بهيئة استثمار ذي قار.. والوائلي يوضح

شفق نيوز/ عدّ مصدر في هيئة استثمار ذي قار، اليوم الخميس، أن سبب تغيير بعض من أعضاء الهيئة محاولة لحصر الموافقات الاستثمارية بيد المحافظ، في حين وصف الاخير تلك الهيئة بأنها "غير مؤهلة".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طلب محافظ ذي قار ناظم الوائلي تغيير بعض اعضاء هيئة الاستثمار في المحافظة، محاولة منه لحصر الموافقات الاستثمارية بيده فقط"، مشيراً إلى أن "المحافظ الوائلي حاول أكثر من مرة تغيير اعضاء فاعلين في الهيئة، بسبب رفضهم حصر الموافقات الاستثمارية بيده، كونها غير قانونية".

وأضاف أن "الهيئة لم تجلس منذ شهرين، بسبب ضغوطات المحافظ التي يمارسها على عدد من الأعضاء الحكوميين في الهيئة".

بدوره اكد محافظ ذي قار ناظم الوائلي أن "قراراً قد صدر بإعادة تشكيل الهيئة مع الابقاء على رئيسها الحالي"، موضحاً أنه "تم اختيار 3 أعضاء من القطاع العام و4 من القطاع الخاص".

وقال الوائلي لوكالة شفق نيوز، إن" السبب الرئيسي الكامن وراء طلب تغيير أعضاء الهيئة، انها لم تكن مؤهلة بشكل كامل لإيجاد فرص استثمارية تليق بالمحافظة".

وأشار الوائلي إلى أن "عمل الهيئة اقتصر على بعض الفرص التي تندرج تحت مفهوم ومضمون (المحلات التجارية البسيطة، ومحطات الوقود)"، مؤكداً أنها "ليست فرص استثمارية نستطيع أن نطلق عليها بأنه ممكن ان تكون فرص واعدة".

وبين الوائلي، "نأمل في الهيئة التي شكلت بقرار جديد أن تعي وتفهم بأن عملها يفترض أن تتجه نحو فرص استثمارية كبيرة للمحافظة حتى تسهم بأمرين، الأول؛ تقديم خدمة كبيرة للمحافظة، والثاني؛ ايجاد فرص عمل باعداد لا بأس بها".

وبشأن محاولة ربط الموافقات الاستثمارية بيده، أجاب القاضي الوائلي، أن "ربط الهيئة بالمحافظة هذا ليس فرية او بدعة فقانون الاستثمار ينص على ان الفرص الاستثمارية يجب أن تعرض على المحافظة لكي تحصل على الموافقة في إطار الحق والقانون".