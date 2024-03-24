قرار من بغداد يعيد مثنى التميمي محافظا لديالى (وثيقة)

شفق نيوز/ أظهرت وثيقة رسمية، يوم الأحد، إعادة مثنى التميمي محافظا لديالى، بقرار من الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وبحسب الوثيقة التي حصلت عليها وكالة شفق نيوز، "لم يتضح السند القانوني لانفكاك المحافظ السابق بموجب المادة 30 من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل".

وأشارت الوثيقة، إلى أن "المحافظ السابق ونائبيه ورؤساء الوحدات الإدارية سيستمرون بوظائفهم في تسيير الأمور اليومية، لحين تشكيل حكومة محلية جديدة".

وعلى خلفية وصول قرار أمانة مجلس الوزراء إلى محافظة ديالى، عاد المحافظ السابق مثنى التميمي، إلى مهامه على الرغم من فوزه في الانتخابات المحلية.

وتسلم نائب محافظ ديالى الأول كريم علي أغا منصب المحافظ بالوكالة طيلة الفترة الماضية.