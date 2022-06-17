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قرار قضائي بنقل قضايا العاكوب من بغداد الى نينوى

Category: سیاسة

Date: 2022-06-17T13:45:19+0000
قرار قضائي بنقل قضايا العاكوب من بغداد الى نينوى

شفق نيوز /أفاد مصدر مطلع، اليوم الجمعة، بنقل الأوراق التحقيقية لعدد من القضايا المتعلقة بمحافظ نينوى الأسبق نوفل العاكوب الى نينوى بدلاً من بغداد التي كانت تتولى التحقيق فيها.

وقال المصدر الذي طلب عدم الإشارة الى إسمه في حديث لوكالة شفق نيوز ، إن "قراراً قضائياً صدر بنقل الاوراق التحقيقية بخصوص مجموعة من الدعاوى لمحافظ نينوى الاسبق نوفل العاكوب من بغداد الى محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة".

وأضاف المصدر أن "محكمة نينوى، وحسب هذا القرار، ستتولى إكمال التحقيق بقضايا العاكوب رغم صدور عدة أحكام بقضايا أخرى في العاصمة".

وكانت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية أصدرت ، في 16 شباط 2021، حكمين بحق محافظ نينوى السابق نوفل حمادي السلطان عن جريمة ادخاله مشاريع وهمية في المحافظة.

وكانت الحكومة البريطانية أعلنت، في 22 تموز 2021 ، عن فرض عقوبات على محافظ نينوى الاسبق نوفل العاكوب، وأربعة أشخاص متهمين بقضايا فساد في بلدانهم.

وكانت هيئة النزاهة العراقية أعلنت في أكتوبر من عام 2020 ، تنفيذ أمر قبض بحق نوفل حمادي العاكوب محافظ نينوى الأسبق، مبينةً أن تنفيذ الأمر جاء بعد استحصال موافقة المحكمة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة بالمحافظة.

وكانت الهيئة قد أعلنت عن قيامها بتأليف فريق تحقيقي عالي المستوى للكشف عن مصير الأموال التي تمَّ سحبها قبل إقالة محافظ نينوى الأسبق.

كما أعلنت في السابق عن ضبط عددٍ من المسؤولين والموظفين في ديوان المحافظة بتهمة الاختلاس وتبديد أموال الدولة، مشيرةً إلى أن المبالغ التي تم ضبط أولياتها تتجاوز الـ76 مليار دينار عراقي.

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