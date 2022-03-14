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قرار حكومي.. منع ظهور الدبلوماسي الإيراني "امير الموسوي" على وسائل الاعلام العراقية

Category: سیاسة

Date: 2022-03-14T14:33:20+0000
قرار حكومي.. منع ظهور الدبلوماسي الإيراني "امير الموسوي" على وسائل الاعلام العراقية

شفق نيوز/ قررت هيئة الاعلام والاتصالات العراقية، يوم الاثنين، منع استضافة دبلوماسي سابق ومحلل سياسي إيراني في وسائل الإعلام العراقية بسبب تحريضه على قصف أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تقرر منع ظهور واستضافة المحلل السياسي الإيراني أمير موسوي في وسائلكم الإعلامية، وذلك لتصريحاته غير المسؤولة التي أطلقها عبر وسيلة إعلامية عراقية وتصريحه الذي مثل تهديدا واضحا للأمن الوطني والقومي العراقي في التحريض على استهداف محافظة عراقية".

وتابعت "فضلا عن اضراره بالعلاقات الدبلوماسية بين البلدين الجارين جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية لعدم امتلاكه الصفة الرسمية".

وحذرت الهيئة "وتتحمل وسائل الإعلام التبعات القانونية في حال استضافته لحين حسم الموضوع من قبل لجنة الاستماع في هيئتنا وفقا للأمر (65)".

ومساء يوم أمس الأحد، ظهر أمير موسوي من على شاشة قناة العهد الفضائية وقال خلال لقاء عن تعرض عاصمة اقليم كوردستان لقصف إيراني بـ12 صاروخاً، وقال إن "هناك ثلاثة أهداف في أربيل وقد تم إبلاغ القيادة في أربيل بضرورة معالجتها، وفي حال لم يتم ذلك ربما خلال الأيام المقبلة سنشهد ضربات أخرى لأربيل".

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