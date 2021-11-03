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قرار جديد من الصدر: عزل الهيئة الجهادية العليا وتصحيح مسار سرايا السلام

Category: سیاسة

Date: 2021-11-03T13:00:49+0000
قرار جديد من الصدر: عزل الهيئة الجهادية العليا وتصحيح مسار سرايا السلام

شفق نيوز/ قرر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاربعاء، عزل الهيئة الجهادية العليا وتشكيل لجنة لتصحيح مسار سرايا السلام.

وقال الصدر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "يعين كل من (علي شرهان ونضير الزيدي وحيدر السعيدي) كلجنة مشرفة على تصحيح عمل سرايا السلام في سامراء والعمل على تنظيم الامور الشرعية والعقائدية والاخلاقية والجهادية والعسكرية والامنية والاستخبارية وكل الاختصاصات الاخرى مع كامل الصلاحية الممنوحة منا على أن يراعوا في ذلك الاحتياط فأنه سبيل النجاة وان يرجعوا الينا في مهام امورهم في المدة الممنوحة لهم في تطبيق ذلك الامر".

وتابع، "على ان يكونوا بدل الهيئة الجهادية العليا التي تعتبر من الآن معزولة بأمرنا ويحول ابو ياسر( المعاون الجهادي للصدر) مستشارا جهاديا لنا فقط".

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