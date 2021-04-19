قرار "بلا رجعة".. مسؤول يستقيل بعد مناشدة للصدر

شفق نيوز/ قرر مدير متحف الناصرية عامر عبد الرزاق، الاثنين، تقديم استقالته من منصبه لـ"وضع حد لحملة التسقيط والتهديدات" على خلفية مناشدته لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال عبد الرزاق في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "سأقدم إعفائي من منصب مدير متحف الناصرية الحضاري يوم غد لأوقف هذه الحملة من التسقيط والانتهاك والتهديدات".

وأضاف أنه تعرض لهذه الحملة "لمجرد أني ناشدت شخصية وطنية ورمز عراقي وهو السيد مقتدى الصدر، وكأنني أصبحت خائنا لهذا الوطن"، منوها إلى أن "هناك مجاميع بلا حياء تطالب وتهدد بعدم بقائي بالمنصب".

وتابع عبد الرزاق بالقول، "أردت أن أبين للجميع بأنني لست طالبا للمناصب أو لاهثا لتلك الدنيا أبدا، وكان كل همي خدمة وطننا ومحافظتنا".

وختم بيانه بالقول، "قرار نهائي بلا رجعة".