قرار اوبك+.. العراق يعلن رفضه "سياسة التهديد" ودعمه للموقف السعودي

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم الثلاثاء، رفضها سياسة "التهديد أو الضغط" بعد قرار منظمة اوبك+ بخفض انتاج النفط.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "تتابع وزارة الخارجيَّة العراقيَّة ردود الأفعال على قرار منظمة أوبك+، بشأن تخفيض إنتاج النفط وما عكسه القرار من تجاذبات".

واشارت الى ان "المسار الذي تمَّ الإرتكان إليه داخل المنظمة، يُعَبِّرُ عن رؤية فنيّة مرتبطة باستقرار أسواق النفط ومتطلباته وتنظيم عمليّة العرض والطلب وحماية مصالح المنتجين والمستهلكين، ويجب أن تُقارَب على أسس فنيّة، وفي سياقها الاقتصاديّ وباتفاق جماعيّ بين دول اوبك+".

وأكد البيان ان "الوزارة ترفض أي سياسة هادفة إلى التهديد أو الضغط، وتدعم موقف المنظمة ولاسيما المملكة العربيَّة السعوديَّة الشقيقة".

ودعت الوزارة إلى "ضرورة معالجة كل خلاف يعنى بهذه القضيّة عبر السُبُل الطبيعيّة وفي سياق الحوار المباشر المتوازن، وبما يعكس أهمّية الشراكة الدوليّة في جُهُود تكريس الأمن والإستقرار في المنطقة والعالم".