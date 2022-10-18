سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

قرار اوبك+.. العراق يعلن رفضه "سياسة التهديد" ودعمه للموقف السعودي

Category: سیاسة

Date: 2022-10-18T19:12:13+0000
قرار اوبك+.. العراق يعلن رفضه "سياسة التهديد" ودعمه للموقف السعودي

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم الثلاثاء، رفضها سياسة "التهديد أو الضغط" بعد قرار منظمة اوبك+ بخفض انتاج النفط.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "تتابع وزارة الخارجيَّة العراقيَّة ردود الأفعال على قرار منظمة أوبك+، بشأن تخفيض إنتاج النفط وما عكسه القرار من تجاذبات".

واشارت الى ان "المسار الذي تمَّ الإرتكان إليه داخل المنظمة، يُعَبِّرُ عن رؤية فنيّة مرتبطة باستقرار أسواق النفط ومتطلباته وتنظيم عمليّة العرض والطلب وحماية مصالح المنتجين والمستهلكين، ويجب أن تُقارَب على أسس فنيّة، وفي سياقها الاقتصاديّ وباتفاق جماعيّ بين دول اوبك+".

وأكد البيان ان "الوزارة ترفض أي سياسة هادفة إلى التهديد أو الضغط، وتدعم موقف المنظمة ولاسيما المملكة العربيَّة السعوديَّة الشقيقة".

ودعت الوزارة إلى "ضرورة معالجة كل خلاف يعنى بهذه القضيّة عبر السُبُل الطبيعيّة وفي سياق الحوار المباشر المتوازن، وبما يعكس أهمّية الشراكة الدوليّة في جُهُود تكريس الأمن والإستقرار في المنطقة والعالم".

related

الخارجية العراقية تدين قصف كوردستان وتهدد ايران بـ"اعلى المواقف الدبلوماسية"

Date: 2022-09-28 11:14:11
الخارجية العراقية تدين قصف كوردستان وتهدد ايران بـ"اعلى المواقف الدبلوماسية"

وزيرة خارجية السويد تصل الى بغداد

Date: 2021-11-21 12:39:33
وزيرة خارجية السويد تصل الى بغداد

الخارجية العراقية تستدعي القائم بأعمال السويد: لاتمسوا المقدسات الاسلامية

Date: 2022-04-17 11:36:03
الخارجية العراقية تستدعي القائم بأعمال السويد: لاتمسوا المقدسات الاسلامية

الخارجية: قصف التاجي "عمل عدائي" يخدم داعش

Date: 2020-03-12 15:11:26
الخارجية: قصف التاجي "عمل عدائي" يخدم داعش

العراق يدين بشدة تفجير مطار عدن

Date: 2020-12-31 08:07:53
العراق يدين بشدة تفجير مطار عدن

للمرة الثانية .. الحكومة العراقية تستدعي السفير التركي وتسلمه مذكرة احتجاج شديدة

Date: 2020-06-18 13:07:52
للمرة الثانية .. الحكومة العراقية تستدعي السفير التركي وتسلمه مذكرة احتجاج شديدة

"الأعرجي الى ايران".. الخارجية العراقية تستعرض للبرلمان خطواتها للرد على "العدوان الايراني والتركي"

Date: 2022-10-11 19:34:39
"الأعرجي الى ايران".. الخارجية العراقية تستعرض للبرلمان خطواتها للرد على "العدوان الايراني والتركي"

العراق يعلن تأمين زيارة البابا ارضاً وجواً.. "الحبر الأعظم: اتطلع للقاء هذا الشعب الذين عانى كثيرًا

Date: 2021-03-04 12:41:29
العراق يعلن تأمين زيارة البابا ارضاً وجواً.. "الحبر الأعظم: اتطلع للقاء هذا الشعب الذين عانى كثيرًا