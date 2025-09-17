قرارات جديدة للمفوضية.. واستبعاد مرشح "لتزوير وثيقته المدرسية"

شفق نيوز- بغداد

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء، استبعاد مرشح للانتخابات النيابية المقبلة "لتزوير وثيقته المدرسية".

ونشرت المفوضية مجموعة قرارات جديدة لمجلس المفوضين، تتضمن استبعاد المرشح عن تحالف الحدباء الوطني في محافظة نينوى عبد الله الخفاجي، فضلاً عن رد مجموعة من الشكاوى الأخرى الخاصة بالمرشحين.

كما صادق المجلس، وفقاً لوثائق القرارات التي نشرتها المفوضية، على إجراءات الاقتراع والعد والفرز الإلكتروني واليدوي لأوراق الاقتراع.

وكانت مفوضية الانتخابات، أعلنت أمس الثلاثاء، الإبقاء على ترشيح 11 اسماً لمرشحين للانتخابات النيابية المقبلة لعدم شمول 3 منهم بإجراءات المساءلة والعدالة، ولعدم مخالفة 8 آخرين لشرط "حسن السيرة والسلوك".

وأظهرت وثائق نشرتها المفوضية، واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن مجلس المفوضين أصدر في محضره رقم 59 ليوم الاثنين، 15 أيلول، 16 قراراً تضمنت المصادقة على إبقاء المرشحين الأحد عشر، مع رد شكاوى وإخبارات تتعلق بمجموعة من المرشحين الآخرين.

وينتمي المرشحون الذين تم الإبقاء على ترشيحهم إلى كتل مختلفة، وفقاً لما ورد في كتب المفوضية لهذا اليوم، في حين تتعلق الشكاوى والإخبارات الأخرى بمرشحين منفردين وآخرين ينتمون إلى قوائم للتحالفات والاحزاب.

وكانت مفوضية الانتخابات قد استبعدت 786 مرشحاً من الانتخابات النيابية المقبلة، وفقاً لما كشف عنه عضو الفريق الإعلامي للمفوضية، حسن الزاير، يوم الثلاثاء الماضي، حيث أكد استمرار عمليات استبعاد المرشحين من المشاركة في الاقتراع المقرر يوم 11 تشرين الثاني المقبل.

وقال الزاير، لوكالة شفق نيوز، إن الإعلان عن المصادقة على أسماء المرشحين سيتم بعد استكمال جميع الإجراءات المتعلقة بالتحقق الأمني والقضائي من قبل الجهات المختصة.

وأعلنت مفوضية الانتخابات أمس الاثنين، أن عدد المستبعدين من الانتخابات تجاوز 750 مرشحاً، مع إشارة مصادر مطلّعة إلى أن العدد الكلي قد يكسر حاجز الألف بانتهاء تدقيق أسماء المرشحين.