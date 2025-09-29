قرارات جديدة للمفوضية: غرامات مالية وإبقاء استبعاد مرشحين (وثائق)

شفق نيوز- بغداد

أصدر مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، يوم الاثنين، 13 قراراً جديداً تتضمن الإبقاء على استبعاد بعض المرشحين، وفرض غرامات ورد شكاوى تتعلق بمرشحين آخرين.

وجاء في وثائق للمجلس، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن قرار مجلس المفوضين رقم (1) للمحضر الاعتيادي (38) المؤرخ بتاريخ اليوم فرض غرامة مالية قدرها خمسة ملايين دينار على المرشح علي مزهر عيدان عن ائتلاف دولة القانون عن محافظة بغداد.

ونصت كذلك على فرض غرامة مالية قدرها خمسة ملايين دينار على المرشحة شذى ياسين عبد الكريم، عن تحالف عزم العراق (عزم محافظة بغداد).

وجاء في قرار المجلس، رد شكوى مقدمة بحق عدد من المرشحين للانتخابات المقبلة في بغداد وعدد من المحافظات، وكذلك قرار عدم استبدال عدد من المرشحين في بغداد والنجف وصلاح الدين ونينوى.