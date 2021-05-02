قرابة 150 مرشحا من إقليم كوردستان يخوضون غمار الإنتخابات العراقية

شفق نيوز/ يستعد 146 مرشحا في إقليم كوردستان للتنافس على 46 مقعدا نيابيا في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في العراق خلال تشرين الأول / أكتوبر المقبل.

وقال مدير مكتب هيئة إقليم كوردستان للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات حسين رقيب حسين في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن 53 مرشحا مسجل لدينا عن محافظة أربيل، وكما يأتي : عدد المرشحين الأفراد ثمانية، عدد مرشحي الأحزاب 33، وعدد مرشحي التحالفات 12، وعدد مرشحي الأخوة المسيحيين 10.

وأضاف أن مجموع المرشحين عن محافظة السليمانية 65 مرشحا 17 من بينهم أفراد، 33 مرشحا عن الأحزاب، و15 عن التحالفات.

وتابع حسين بالقول إن مجموع المرشحين عن محافظة دهوك 28 من بينهم 8 مرشحين أفراد، و18 عن الأحزاب، واثنان عن التحالفات، وكذلك اثنان عن الأخوة المسيحيين.